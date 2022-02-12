Названы самые популярные способы празднования Дня святого Валентина

20:07, 12 февраля 2022, ПАИ

Банк «Русский стандарт» и компания по организации путешествий и предоставлению консьерж-услуг RS TLS, изучив самые популярные запросы своих клиентов в преддверии Дня святого Валентина, назвали самые популярные способы отпраздновать этот день.

Так, большинство россиян, отмечающих День святого Валентина, собираются сделать это в ресторане, при этом средний чек оплаты счетов картами в ресторанах в 2022 году составляет 1,4 тыс. рублей. Кроме того, походы на шоу, в театры и на концерты вошли также в список популярных мест в этот праздник. По данным банка, средняя сумма одной покупки билета на культурное мероприятие составляет 3,2 тыс. рублей. На третьем месте – совместные визиты в SPA-салоны, а за ними следуют различные экскурсионные программы. Замыкают пятерку лидеров домашние вечеринки.

Значительный процент влюбленных отмечает 14 февраля дома или в отеле. Наиболее популярны среди россиян запросы на организацию романтичного поздравления с артистами, тематическое украшение дома (или номера) шарами, лепестками роз и другими атрибутами праздника.

В рамках исследования была изучена статистика запросов в преддверии 14 февраля с 2019 по 2022 годы среди клиентов RS TLS и банка «Русский стандарт». А также - средние чеки покупок по картам банка с начала 2022 года в соответствующих празднику категориях.