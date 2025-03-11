Три базовые станции мобильной связи появились в деревнях Псковской области
Три базовые станции мобильной связи запущены в Псковской области с начала года в рамках программы «Устранение цифрового неравенства 2.0». Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своём телеграм-канале.
Станции мобильной связи оборудованы в деревне Сиковицы Стругокрасненского муниципального округа, в деревне Залесье Печорского муниципального округа, а также в деревне Быстрецово Псковского района.
«Более 500 человек получили доступ к сотовой связи и высокоскоростному интернету. Ранее эти населённые пункты не входили в зону устойчивого покрытия сетей мобильных операторов», – отметил губернатор.
Ранее сообщалось, что новый компьютерный класс оборудовали в Печорском центре помощи детям.
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