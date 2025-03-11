Три базовые станции мобильной связи появились в деревнях Псковской области

20:52, 11 марта 2025, ПАИ

Три базовые станции мобильной связи запущены в Псковской области с начала года в рамках программы «Устранение цифрового неравенства 2.0». Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своём телеграм-канале.

Станции мобильной связи оборудованы в деревне Сиковицы Стругокрасненского муниципального округа, в деревне Залесье Печорского муниципального округа, а также в деревне Быстрецово Псковского района.

«Более 500 человек получили доступ к сотовой связи и высокоскоростному интернету. Ранее эти населённые пункты не входили в зону устойчивого покрытия сетей мобильных операторов», – отметил губернатор.

Ранее сообщалось, что новый компьютерный класс оборудовали в Печорском центре помощи детям.