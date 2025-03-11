Псковские судебные приставы осуществили принудительный привод подсудимого в Мончегорский горсуд Мурманской области

19:01, 11 марта 2025, ПАИ

Сотрудники отделения специального назначения УФССП России по Псковской области осуществили принудительный привод подсудимого в суд Мончегорска Мурманской области. Гражданин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

По данным следствия, подсудимый, находясь на территории Мурманской области, злоупотребил своим служебным положением. Несмотря на вызовы, он уклонялся от явки в суд. Суд принял решение о его административном приводе.

Сотрудники отделения специального назначения из Псковской области выполнили поставленную задачу, обеспечив доставку подсудимого для участия в судебном заседании.

УФССП России по Псковской области напоминает, что уклонение от явки в суд или следственные органы влечёт за собой применение мер принудительного характера, включая административный привод. Законность и справедливость должны быть обеспечены в полной мере, независимо от попыток избежать ответственности.