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Военно-патриотический лагерь «Курган Дружбы – 2025» объединит молодежь из России и Белоруссии

В Псковской области пройдёт международный военно-патриотический лагерь «Курган Дружбы». В нём примут участие подростки из России и Республики Беларусь в возрасте от 14 до 17 лет, сообщили ПАИ организаторы.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Военно-патриотическое мероприятие «Курган Дружбы» станет не только образовательной площадкой, но и пространством для культурного обмена и укрепления международных связей.

С 14 по 16 марта в Пушкинских Горах пройдёт трёхдневная форсайт-сессия. Участники познакомятся с историей Кургана Дружбы, примут участие в мастер-классах и тренингах, направленных на командообразование и проектную работу. Команды подготовятся и начнут разработку собственных проектов по направлениям «Художники», «Хранители истории», «Защитники». Эти проекты они представят экспертному жюри.

С 23 июня по 6 июля подростки соберутся на территории Кургана Дружбы в Себежском округе. Там они будут активно работать над своими проектами.

6 июля состоится итоговая презентация проектов. Участники смогут продемонстрировать результаты своей работы. Каждый участник слета получит возможность проявить себя, найти новых друзей и приобрести важные жизненные навыки.

Как проходил «Курган Дружбы» в прошлом году – читайте по ссылке.

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