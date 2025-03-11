Военно-патриотический лагерь «Курган Дружбы – 2025» объединит молодежь из России и Белоруссии
В Псковской области пройдёт международный военно-патриотический лагерь «Курган Дружбы». В нём примут участие подростки из России и Республики Беларусь в возрасте от 14 до 17 лет, сообщили ПАИ организаторы.
Военно-патриотическое мероприятие «Курган Дружбы» станет не только образовательной площадкой, но и пространством для культурного обмена и укрепления международных связей.
С 14 по 16 марта в Пушкинских Горах пройдёт трёхдневная форсайт-сессия. Участники познакомятся с историей Кургана Дружбы, примут участие в мастер-классах и тренингах, направленных на командообразование и проектную работу. Команды подготовятся и начнут разработку собственных проектов по направлениям «Художники», «Хранители истории», «Защитники». Эти проекты они представят экспертному жюри.
С 23 июня по 6 июля подростки соберутся на территории Кургана Дружбы в Себежском округе. Там они будут активно работать над своими проектами.
6 июля состоится итоговая презентация проектов. Участники смогут продемонстрировать результаты своей работы. Каждый участник слета получит возможность проявить себя, найти новых друзей и приобрести важные жизненные навыки.
Как проходил «Курган Дружбы» в прошлом году – читайте по ссылке.
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Военно-патриотический лагерь «Курган Дружбы – 2025» объединит молодежь из России и Белоруссии
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