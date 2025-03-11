Почти вдвое выросло число случаев гриппа в Псковской области за неделю
С 3 по 9 марта на территории Псковской области зарегистрировано 79 случаев гриппа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.
На прошлой неделе зафиксировано 40 случаев заболеваемости гриппом.
Сообщается, что в структуре циркулирующих вирусов определяют респираторные вирусы гриппозной и негриппозной этиологии. Лабораторно подтверждены грипп А и грипп В.
Ранее сообщалось, что более 6 600 случаев ОРВИ выявлено в Псковской области за неделю.
Пять земельных участков предоставили бесплатно участникам СВО в Псковской области с начала года
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