Более 100 классов в псковских школах закрыли на карантин из-за заболеваемости ОРВИ
101 класс в 35 псковских школах закрыли на карантин из-за заболеваемости ОРВИ, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.
В целях предотвращения распространения ОРВИ также закрыты 12 групп в пяти дошкольных учреждениях, пять групп в двух колледжах.
Ранее сообщалось, что за неделю зарегистрировано более 6600 случаев ОРВИ.
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