Более 100 классов в псковских школах закрыли на карантин из-за заболеваемости ОРВИ

18:28, 11 марта 2025, ПАИ

101 класс в 35 псковских школах закрыли на карантин из-за заболеваемости ОРВИ, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

В целях предотвращения распространения ОРВИ также закрыты 12 групп в пяти дошкольных учреждениях, пять групп в двух колледжах.

Ранее сообщалось, что за неделю зарегистрировано более 6600 случаев ОРВИ.