Кабмин выделит более 400 млн рублей на изучение штамма «омикрон»

20:47, 12 февраля 2022, ПАИ

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил сумму в размере более 400 млн рублей на процедуру генетического анализа (секвенирования) штамма «омикрон», сообщила пресс-служба кабмина.

Средства выделяются из правительственного резервного фонда подведомственным учреждениям Роспотребнадзора.

Отмечается, что деньги пойдут на закупку ферментов, оборудования и расходных материалов для качественного определения цепочек РНК геноварианта «омикрон». Финансовая поддержка позволит изучить не менее 57,2 тыс. проб.