Кабмин выделит более 400 млн рублей на изучение штамма «омикрон»
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил сумму в размере более 400 млн рублей на процедуру генетического анализа (секвенирования) штамма «омикрон», сообщила пресс-служба кабмина.
Средства выделяются из правительственного резервного фонда подведомственным учреждениям Роспотребнадзора.
Отмечается, что деньги пойдут на закупку ферментов, оборудования и расходных материалов для качественного определения цепочек РНК геноварианта «омикрон». Финансовая поддержка позволит изучить не менее 57,2 тыс. проб.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Слышали ли вы про биткоин?
12 февраля 2022
Рассмотрение заявлений о приеме на гражданство РФ в общем порядке могут сократить до трех месяцев