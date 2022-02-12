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Общество

Кабмин выделит более 400 млн рублей на изучение штамма «омикрон»

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил сумму в размере более 400 млн рублей на процедуру генетического анализа (секвенирования) штамма «омикрон», сообщила пресс-служба кабмина.

Средства выделяются из правительственного резервного фонда подведомственным учреждениям Роспотребнадзора.

Отмечается, что деньги пойдут на закупку ферментов, оборудования и расходных материалов для качественного определения цепочек РНК геноварианта «омикрон». Финансовая поддержка позволит изучить не менее 57,2 тыс. проб.

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