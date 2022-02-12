Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Как снизить нагрузку на организм при приеме лекарств, рассказал врач

Прием лекарств может оказывать сильную нагрузку на организм, рассказал радио Sputnik кандидат медицинских наук, терапевт Андрей Кондрахин.

Сезонные всплески разнообразных ОРВИ и новые штаммы коронавируса заставляют людей принимать больше лекарственных препаратов, чтобы противостоять инфекциям. Однако некоторые из этих лекарств токсичны.

Врач отметил, что антибиотики противодействуют развитию бактериальных инфекций, возникающих на фоне вирусов. При этом они могут нанести ущерб полезной микрофлоре кишечника.

По словам эксперта, чтобы не нанести большой вред организму, необходимо употреблять большое количество жидкости, отказываться от тяжелой пищи, правильно питаться и принимать средства, защищающие микрофлору кишечника.

Кроме того, Кондрахин советует усилить микрофлору молочными продуктами, если для них нет противопоказаний.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

12 февраля 2022

Как снизить нагрузку на организм при приеме лекарств, рассказал врач
12 февраля 2022

Мошенники стали чаще просить россиян перевести деньги на «специальный» счёт в ЦБ
12 февраля 2022

Рассмотрение заявлений о приёме в гражданство РФ в общем порядке могут сократить до трёх месяцев
12 февраля 2022

Кабмин выделит более 400 млн рублей на изучение штамма омикрон
12 февраля 2022

Беременная женщина пострадала в результате аварии в Печорском районе
12 февраля 2022

Названы самые популярные способы празднования Дня святого Валентина

12 февраля 2022

4 марта на расстоянии более 4,8 млн км от Земли пролетит астероид
12 февраля 2022

Более 250 человек в Псковской области прошли ревакцинацию 11 февраля

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...