Как снизить нагрузку на организм при приеме лекарств, рассказал врач

21:53, 12 февраля 2022, ПАИ

Прием лекарств может оказывать сильную нагрузку на организм, рассказал радио Sputnik кандидат медицинских наук, терапевт Андрей Кондрахин.

Сезонные всплески разнообразных ОРВИ и новые штаммы коронавируса заставляют людей принимать больше лекарственных препаратов, чтобы противостоять инфекциям. Однако некоторые из этих лекарств токсичны.

Врач отметил, что антибиотики противодействуют развитию бактериальных инфекций, возникающих на фоне вирусов. При этом они могут нанести ущерб полезной микрофлоре кишечника.

По словам эксперта, чтобы не нанести большой вред организму, необходимо употреблять большое количество жидкости, отказываться от тяжелой пищи, правильно питаться и принимать средства, защищающие микрофлору кишечника.

Кроме того, Кондрахин советует усилить микрофлору молочными продуктами, если для них нет противопоказаний.