Гастроэнтеролог объяснил появление у человека неприятного запаха изо рта

22:32, 12 февраля 2022, ПАИ

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Врач-гастроэнтеролог, врач-терапевт «СМ-Клиника» Шота Каландия рассказал «Известиям», какие болезни вызывают неприятный запах изо рта.

Одной из причин может являться избыточный рост анаэробных бактерий. Согласно данным международных статистических источников, около 25 % населения мира хотя бы раз отмечали у себя появление неприятного запаха изо рта.

Эксперт рассказал, что основными причинами неприятного запаха изо рта являются курение, чрезмерное потребление алкоголя, избыточное потребление продуктов с сильным запахом (лук, чеснок и т. п.), заболевания полости рта (кариес, гингивит, парадонтоз, кандидоз полости рта/языка и другие) — около 90 % случаев галитоза, заболевания ЛОР-оранов (тонзиллит, назофарингит и другие), заболевания органов пищеварения (инфекционный эзофагит, хронический гастрит или гастродуоденит, цирроз печени и другие).

Для профилактики неприятного запаха изо рта гастроэнтеролог советует проводить регулярную гигиену полости рта: чистить зубы, межзубные промежутки и язык не менее двух раз в сутки. После каждого приёма еды врач рекомендовал полоскать полость рта. Также с целью профилактики кариеса стоит избегать сладостей, посещать стоматолога следует не менее двух раз в год для проведения профессиональной чистки зубов.

Каландия также обратил внимание на важность рационального питания: не пропускать приём завтрака, избегать фастфуда и употреблять в пищу достаточное количество пищевых волокон, зелени и овощей.

Также, по мнению врача, стоит отказаться от употребления алкогольных напитков и курения.