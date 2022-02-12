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Об опасной позе для сна предупредила невролог-сомнолог

Сон на животе считается самым вредным и опасным для здоровья, так как является нефизиологичным и провоцирует ряд осложнений, рассказала невролог-сомнолог Елена Царева в беседе с радио Sputnik.

 Она отметила, что во время сна на животе позвоночник находится не в физиологичном положении: одни мышцы слишком растягиваются, а другие приходят в гипертонус – это может приводить к болям в шее и голове с утра.

Также, согласно исследованиям, в положении лёжа на животе прекращается вывод вредных продуктов обмена, которые накапливаются за день и выводятся в течение ночи. Если среди таких продуктов накопления окажется, например, белок амилоид, то это может способствовать развитию демиелинизирующих заболеваний, в том числе болезни Альцгеймера.

Сомнолог заметила, что спать на спине не рекомендуется людям с западением языка, так как может произойти остановка дыхания во сне, что вызывает храп. Чтобы выспаться в самой полезной и физиологичной позе, специалист советует лечь на бок.

По её словам, в этой позе быстрее всего происходит вывод продуктов обмена. На каком из боков спать, не играет особой роли, однако на левом боку не рекомендуется спать людям, имеющим проблемы с работой сердца: в этом случае им будет тяжело, поскольку давление будет больше на эту область.

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