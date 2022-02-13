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Общество

Любовь зла: какие мошеннические схемы используются в День всех влюблённых

К 14 февраля традиционно увеличивается количество махинаций на тему праздника. Специалисты из ВТБ рассказали о самых популярных мошеннических схемах в преддверии Дня святого Валентина, пишут «Известия».

Самой популярной схемой обмана стал шантаж личными фотографиями. Как сообщает кредитная организация, мошенники переписываются с потенциальными жертвами в социальных сетях или на сайтах знакомств. Путём переписки потенциальная жертва присылает им личные фотографии, а затем мошенники шантажируют их, вымогая деньги.

Вторая схема — знакомство с «иностранцем». Жертва переписывается, созванивается и даже общается с помощью видеосвязи со своим спутником, что повышает к нему уровень доверия и заставляет реагировать на любые просьбы. Чаще всего это просьбы финансового характера: проблемы со здоровьем или помощь коллеге. Но самая опасная — желание прилететь в Россию для личного знакомства. Общая сумма ущерба от такой махинации составляет несколько миллионов рублей.

Кроме того, россиянам стоит быть осторожными, переходя по неизвестным ссылкам. Договорившись о свидании в кино, театре или на концерте, жертва получает ссылку для покупки билетов. В такой ситуации сайт фейковый, мошенники могут даже после первой транзакции попросить о повторном переводе: якобы оплата не прошла.

Данные Роскомнадзора подтверждают растущую популярность фишинговых ресурсов. В 2020 году было удалено и заблокировано 392 страницы с информацией о незаконной финансовой деятельности, в 2021-м — 3 295 ресурсов, а с начала 2022 года – уже 348.

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