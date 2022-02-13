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13 февраля отмечается День зимних видов спорта в России

13 февраля отмечается День зимних видов спорта в России. На сегодняшний день существует большое количество способов активного зимнего отдыха. Кроме того, российские спортсмены на протяжении многих десятилетий показывают своё мастерство на соревнованиях различных уровней, завоёвывая медали и устанавливая мировые рекорды.

Не так давно было решено учредить новый всероссийский праздник – День зимних видов спорта, который впервые отмечался в 2015 году, а дата для празднования – 7 февраля – тогда была выбрана неслучайно.

Об идее учреждения этого праздника и решении отмечать его ежегодно заявил Александр Жуков, занимавший тогда пост президента Олимпийского комитета России. Он пояснил, что День зимних видов спорта – праздник, посвящённый XXII зимним Олимпийским играм, которые проходили в российском городе Сочи и стали важным событием для всей страны. Поэтому и дату первого дня решено было приурочить к годовщине открытия сочинской Олимпиады.

7 февраля – в годовщину открытия Олимпиады в Сочи – этот праздник отмечался только в 2015 году, а в последующие годы его решено проводить в первые выходные после 7 февраля. Хотя в ряде российских регионов дата праздника может быть перенесена на более поздний срок.

XXII зимняя Олимпиада прошла в Сочи с 7 по 23 февраля 2014 года. Эти Игры стали самыми успешными для России – в общекомандном медальном зачёте российская сборная заняла первое место и обновила национальные рекорды по золотым медалям и общему количеству наград на зимних Олимпийских играх. Российские спортсмены завоевали 33 награды – 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых медалей.

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