Восемь человек скончались от COVID-19 в Псковской области за сутки

11:10, 13 февраля 2022, ПАИ

За сутки от коронавирусной инфекции скончалось восемь человек в Псковской области. Об этом сообщил губернатор области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

За сутки в Псковской области выявили 811 случаев заболевания коронавирусом. На амбулаторном лечении находятся 9 026 человек, на стационарном — 496. Выздоровело 166 человек.

«В Москве и Санкт-Петербурге заявили о прохождении пика заболеваемости омикроном. В Псковской области пока продолжается рост. Прохождение пика ожидается через 2-3 недели», – прокомментировал губернатор.