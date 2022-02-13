Россия выиграла золото в лыжной эстафете среди мужчин на Олимпиаде в Пекине

11:59, 13 февраля 2022, ПАИ

Россия выиграла золото в лыжной эстафете среди мужчин на Олимпиаде в Пекине. В эстафетной гонке Россию представляли Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов, который и пришёл к финишу первым.

Мужская сборная России по лыжным гонкам впервые в истории завоевала золотую медаль Олимпийских игр в эстафете. Червоткин сразу же вырвался в лидеры, а Большунов на втором этапе довёл преимущество нашей команды почти до минуты. Спицов завершил свой этап с преимуществом перед преследователями в 44 секунды. Устюгов финишировал первым и принёс России в копилку олимпийской сборной четвёртое золото на Играх в Пекине.