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Происшествия

За сутки в Псковской области сгорели две бани

Фото: ГУ МЧС России по Псковской области

13 января в Псковской области сгорели две бани. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В 04:50 13 января поступило сообщение о возгорании в бане в Пскове на Дачном переулке. Для ликвидации пожара привлекалось пять единиц техники, 17 человек.

Кроме того, в 5:39 произошло возгорание бани в Дедовичском районе, в деревне Чернецово. Для ликвидации пожара привлекались две единицы техники, шесть человек.

 

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