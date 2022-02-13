За сутки в Псковской области сгорели две бани
13 января в Псковской области сгорели две бани. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
В 04:50 13 января поступило сообщение о возгорании в бане в Пскове на Дачном переулке. Для ликвидации пожара привлекалось пять единиц техники, 17 человек.
Кроме того, в 5:39 произошло возгорание бани в Дедовичском районе, в деревне Чернецово. Для ликвидации пожара привлекались две единицы техники, шесть человек.
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