В Порхове росгвардейцами задержаны подозреваемые в грабеже
12 февраля экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на проспекте 25 Октября сработала кнопка тревожной сигнализации, сообщили в ведомстве.
Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия. Продавцы торговой точки пояснили, что неизвестные молодые люди открыто похитили из кассы деньги, после чего скрылись.
Получив приметы парней, сотрудники Росгвардии организовали поисковые мероприятия, в ходе которых подозреваемые были задержаны.
Для дальнейшего разбирательства граждане переданы сотрудникам полиции.
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