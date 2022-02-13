Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Порхове росгвардейцами задержаны подозреваемые в грабеже

12 февраля экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на проспекте 25 Октября сработала кнопка тревожной сигнализации, сообщили в ведомстве.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия. Продавцы торговой точки пояснили, что неизвестные молодые люди открыто похитили из кассы деньги, после чего скрылись.

Получив приметы парней, сотрудники Росгвардии организовали поисковые мероприятия, в ходе которых подозреваемые были задержаны. 

Для дальнейшего разбирательства граждане переданы сотрудникам полиции.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

13 февраля 2022

14 февраля в Псковской области ожидается облачная погода

13 февраля 2022

Умерла актриса дубляжа Маргарита Корабельникова

13 февраля 2022

Очередным вандалам не понравились зимние фигуры в Великих Луках
13 февраля 2022

Российская вакцина от COVID-19 стала самой используемой в Мехико

13 февраля 2022

Библиотеки Пскова назначали на 14 февраля день всепрощения

13 февраля 2022

Житель Опочки сделал из металла копию «Черной жемчужины»

13 февраля 2022

197 949 случаев заболевания COVID-19 выявили в России за сутки

13 февраля 2022

124 человека привились первым компонентом вакцины от COVID-19 в Псковской области


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...