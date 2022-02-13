В Порхове росгвардейцами задержаны подозреваемые в грабеже

13:06, 13 февраля 2022, ПАИ

12 февраля экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на проспекте 25 Октября сработала кнопка тревожной сигнализации, сообщили в ведомстве.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия. Продавцы торговой точки пояснили, что неизвестные молодые люди открыто похитили из кассы деньги, после чего скрылись.

Получив приметы парней, сотрудники Росгвардии организовали поисковые мероприятия, в ходе которых подозреваемые были задержаны.

Для дальнейшего разбирательства граждане переданы сотрудникам полиции.