Библиотеки Пскова назначали на 14 февраля день всепрощения

13:09, 13 февраля 2022, ПАИ

Библиотекари города Пскова решили показать 14 февраля, как они любят своих читателей, и провести День прощения читательской задолженности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковской городской библиотеке.

В этот день все, кто когда-то давно взял в городских библиотеках книги и забыл вернуть их вовремя, смогут без каких-либо финансовых затрат принести эти издания обратно на абонемент.

Только 14 февраля библиотекари Пскова не будут взыскивать со своих задолжников штафы за пользование казённой литературой сверх установленного срока и примут все завалявшиеся у читателей библиотечные книги не только без единого упрёка, но и с глубокой признательностью.