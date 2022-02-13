Четыре случая возгорания ликвидировано в Псковской области 12 февраля

15:00, 13 февраля 2022, ПАИ

12 февраля пожарные ликвидировали четыре случая возгорания на территории Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В 12:37 в деревне Жуково Невельского района в жилом доме огнём повреждена кровля по всей площади. Предположительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки на вводе в дом.

В 13:57 в деревне Купуй Великолукского района в жилом доме огнём повреждены кровля по всей площади и мансардное помещение. Предположительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

В 19:16 в СНТ «Постоево» Псковского района в бане огнём повреждены кровля и чердачное перекрытие, а также закопчена баня изнутри. Предположительная причина возгорания — нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печи.

В 2:53 в деревне Малые Старики Бежаницкого района сгорела баня. Предположительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.