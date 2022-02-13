Россиянам назвали самую опасную позу для сна

15:23, 13 февраля 2022, ПАИ

Невролог-сомнолог Елена Царева сообщила, что самая опасная поза для сна — на животе, так как является нефизиологичной и провоцирует ряд осложнений, пишут «Известия».

Опасность такой позы обусловлена тем, что в таком положении одни мышцы слишком растянуты, а другие приходят в гипертонус, что может привести к болям в шее и голове с утра. Также эта поза вредна тем, что, согласно исследованиям, прекращается вывод вредных продуктов обмена, которые накапливаются за день и выводятся в течение ночи.

«Если эти продукты обмена накапливаются, например белок амилоид, в долгосрочной перспективе это может способствовать развитию демиелинизирующих заболеваний, например болезни Альцгеймера», — объяснила она последствия сна на животе в беседе с радио Sputnik.

Врач порекомендовала засыпать на боку, так как в этой позе быстрее всего происходит вывод продуктов обмена.