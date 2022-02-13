В Великих Луках закончат ремонтные работы во дворе на улице Лизы Чайкиной
В Великих Луках закончат ремонтные работы во дворе на улице Лизы Чайкиной. Об этом заявил глава города в своём видеообращении в Instagram.
«Беспокоиться не стоит. Дворовая территория будет доделана, как только позволит погода», – подчеркнул Николай Козловский.
Кроме того, глава города ответил на просьбы великолучан привести в порядок дороги на улицах Ставского и Винатовского – эти обращения уже переданы в УЖКХ и администрацию города для рассмотрения возможности включения этих дорог в план ремонтных работ.
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