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Общество

В Великих Луках закончат ремонтные работы во дворе на улице Лизы Чайкиной

Фото: «Великолукская правда. Новости»

В Великих Луках закончат ремонтные работы во дворе на улице Лизы Чайкиной. Об этом заявил глава города в своём видеообращении в Instagram.

«Беспокоиться не стоит. Дворовая территория будет доделана, как только позволит погода», – подчеркнул Николай Козловский.

Кроме того, глава города ответил на просьбы великолучан привести в порядок дороги на улицах Ставского и Винатовского – эти обращения уже переданы в УЖКХ и администрацию города для рассмотрения возможности включения этих дорог в план ремонтных работ.

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