С 1 марта Россия возобновит чартерное авиасообщение с Кипром

16:32, 13 февраля 2022, ПАИ

С 1 марта будут сняты ограничения на выполнение регулярных и чартерных рейсов из России на Кипр, сообщает «Интерфакс».

Данное решение было принято по итогам заседания оперштаба правительства по борьбе с завозом и распространением коронавируса в субботу, 12 февраля. На данный момент разрешены только регулярные и пассажирские рейсы с ограничениями.

Пресс-служба правительства рекомендовала гражданам перед полётом в иностранные государства пройти вакцинацию. С 1 марта россияне могут въезжать на Кипр без ПЦР-тестов, если у них есть прививка от коронавируса вакциной «Спутник V» или «Спутник Лайт» в качестве бустера. Тем, кто не вакцинировался, будет необходимо предоставить ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до поездки, или экспресс-тест на антиген за 24 часа до вылета.