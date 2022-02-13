Псковичам рассказали, как защитить свой дачный участок

17:13, 13 февраля 2022, ПАИ

Объектом преступных посягательств чаще всего становится имущество, которое остаётся на дачах без присмотра. Как показывает практика, злоумышленники похищают оргтехнику, посуду, личные вещи, продукты, электроинструменты. Особым спросом пользуются чёрный и цветной металл, а также строительные материалы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Для того чтобы защитить своё имущество на дачном участке, полиция рекомендует не оставлять на даче ценные вещи, деньги, документы, постараться увезти их с собой в город или оставить на хранение хорошо знакомым соседям, постоянно проживающим в населённом пункте, где расположена дача или садоводческое товарищество.

Максимально затруднить посторонним доступ в дом, установить надёжные двери, оснастить их сложными замками, а на окна поставить решётки и чаще навещать свой дачный участок. По различным признакам злоумышленники быстро распознают, когда хозяева на даче бывают редко.

Рекомендуют попросить соседей, постоянно проживающих в садоводческом товариществе, присматривать за домом и сразу же сообщать о происшествиях, произошедших с принадлежащим имуществом. В случае потери ключей срочно заменить замки, при возможности оборудовать дом средствами видеофиксации.

Необходимо регулярно обсуждать вопросы сохранности личного имущества на общих собраниях садоводов и коллективно принимать необходимые профилактические меры, включая регулярное дежурство членов садоводческого товарищества.



