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Российская межпланетная станция сможет следить за космическими аппаратами на Луне

Российская автоматическая межпланетная станция «Луна-26» позволит следить за деятельностью иностранных государственных и частных космических аппаратов на поверхности Луны, сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

Отмечается, что Центральный научно-исследовательский институт машиностроения, который входит в Роскосмос, ведет разработку эксперимента по обнаружению малозаметных объектов. По плану, космический аппарат, который отправится к естественному спутнику Земли уже после «Луны-26», будет определять свойства объектов с низкой отражательной способностью и размерами порядка нескольких сантиметров с помощью оптико-электронной аппаратуры инфракрасного диапазона с окололунной орбиты высотой от 50 до 100 километров.

В Роскосмосе сообщили, что дистанционное определение температуры, степени черноты и размера объектов позволит сделать предварительные выводы о их минералогическом составе, плотности и массе.

Кроме того, задачами станции «Луна-26» будут картографирование с окололунной полярной орбиты минералогического состава и распределения водяного льда на поверхности спутника Земли.

Запуск автоматической межпланетной станции «Луна-26» запланирован на 2024 год.

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