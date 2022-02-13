Эксперт назвал признаки пневмонии у детей до года

19:05, 13 февраля 2022, ПАИ

Учащенное дыхание, раздувание крыльев носа у детей до года может быть признаком пневмонии, сообщил ТАСС заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Он подчеркнул, что у этой возрастной группы болезнь протекает наиболее тяжело.

Основные признаки пневмонии у детей до года, по словам специалиста, - бледный носогубный треугольник, раздувание крыльев носа и одышка. Ключевой симптом - учащение дыхательных движений в полтора раза больше нормы - это практически 100% пневмония.

Горелов добавил, что чаще всего от пневмонии дома умирают именно дети до года. У них болезнь протекает наиболее тяжело, так как ещё не окончательно сформированы внутренние органы.