Эксперт: Выпускные экзамены в школах и вузах РФ можно проводить в доковидном формате

19:22, 13 февраля 2022, ПАИ

Выпускные экзамены в российских школах и вузах можно проводить в том формате, в котором они проходили до пандемии коронавируса, но с соблюдением противоэпидемических норм, заявила ТАСС академический директор школы «Летово» Наталия Любомирская.

Однако, учитывая, как вырос уровень цифровой грамотности у педагогов и уровень развития детей в вопросе использования цифровых технологий за последние два года, проведение ЕГЭ в онлайн-формате выглядит уже более привлекательно, отметила директор цифрового образовательного ресурса «ЯКласс» Екатерина Рыжова.

Кроме того, онлайн-сдачу ЕГЭ проще организовать с точки зрения количества людей, которые будут контролировать процесс. Будут также снижены риски распространения коронавирусной инфекции, уверена эксперт.