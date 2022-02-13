В России проходит согласование создания единой базы цифровых профилей иностранцев
Вопрос создания единой информационной платформы с данными цифровых профилей иностранных граждан в России проходит согласование на межведомственном уровне, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России.
Отмечается, что формирование базы данных государственной системы миграционного и регистрационного учета, а также изготовление, оформление и контроль обращения документов, удостоверяющих личность иностранного гражданина, подготовка информационно-технологической инфраструктуры предусмотрены соответствующим проектом федерального закона. В настоящий момент по законопроекту проводятся согласительные процедуры межведомственного уровня.
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