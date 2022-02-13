Россияне считают, что у человека спортивного телосложения больше шансов пойти на свидание

20:10, 13 февраля 2022, ПАИ

Россияне считают, что у человека, который занимается спортом, больше шансов пойти на свидание, однако некоторые граждане РФ подчеркнули, что любят «людей в теле». Об этом свидетельствуют данные опроса компании производителя тренажёров Hasttings, результаты исследования находятся в распоряжении «Известий».

Отмечается, что 51,7 % опрошенных считают, что у человека спортивного телосложения выше шансы пойти на первое и второе свидание, однако при условии, если он в целом обладает привлекательной внешностью. В то же время 7,4 % респондентов высказались за то, что шансы у полного и подтянутого человека равны, а 6,3 % предположили, что у спортивного шанс гораздо выше.

4,6 % признались, что откажут «спортсмену», потому что любят людей в теле, а 33,8 % участников исследования верят, что потеря физической формы может привести к разрыву отношений.

Кроме того, 22,3 % сомневаются, что возлюбленный заметит произошедшие в партнёре изменения, а 15,9 % респондентов полагают, что партнёр может намекнуть на их необходимость.

При этом доля тех, кто обрадуется набранным килограммам, составила почти 9 %.

В опросе компании приняли участие почти 2 тыс. человек в возрасте старше 18 лет.