Юрист напомнил о штрафах за самовольную перепланировку балкона

20:26, 13 февраля 2022, ПАИ

Ведущий юрист Евразийской юридической компании «Сенатор плюс» Василий Данилов рассказал агентству «Прайм» о системе штрафов, предусмотренной новыми правилами пользования жилыми помещениями.

Он отметил, что собственники жилья должны получить в архитектурной инспекции специальное разрешение на перепланировку балкона, чтобы убедиться в возможности изменений, которые предполагаются проектом строительства дома.

В случае самовольной перепланировки, сообщает юрист, грозит штраф до 50 тыс. рублей и демонтаж остекления балкона, который распространяется как на физических лиц, так и на юридических.

Данилов отметил, что в случаях замены уже существующего остекления штрафы не предусмотрены. Однако стоит обращать внимание на нормы, предусмотренные в каждом регионе отдельно.