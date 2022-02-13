Юрист напомнил о штрафах за самовольную перепланировку балкона
Ведущий юрист Евразийской юридической компании «Сенатор плюс» Василий Данилов рассказал агентству «Прайм» о системе штрафов, предусмотренной новыми правилами пользования жилыми помещениями.
Он отметил, что собственники жилья должны получить в архитектурной инспекции специальное разрешение на перепланировку балкона, чтобы убедиться в возможности изменений, которые предполагаются проектом строительства дома.
В случае самовольной перепланировки, сообщает юрист, грозит штраф до 50 тыс. рублей и демонтаж остекления балкона, который распространяется как на физических лиц, так и на юридических.
Данилов отметил, что в случаях замены уже существующего остекления штрафы не предусмотрены. Однако стоит обращать внимание на нормы, предусмотренные в каждом регионе отдельно.
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