Специалист считает, что коллективный иммунитет к омикрону в РФ должен составлять 90%

20:43, 13 февраля 2022, ПАИ

Коллективный иммунитет к штамму омикрон в РФ должен составлять 90 % для снижения подъёма заболеваемости, заявил заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов в эфире телеканала «Россия-1».

Штамм коронавируса В.1.1.529, который обозначается греческой буквой омикрон, был обнаружен в 2021 году на юге Африки.

По последним данным Федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, омикрон-штамм выявлен в 84 из 85 регионов РФ.