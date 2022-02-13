В Санкт-Петербурге задержали двоих мужчин, причастных к серии убийств в 90-х годах

21:30, 13 февраля 2022, ПАИ

Сотрудники уголовного розыска задержали двоих мужчин, которые, как установило следствие, причастны к серии убийств, совершённых в конце 1990-х годов в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Отмечается, что в рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет сотрудники управления уголовного розыска получили информацию о лицах, которые могут быть причастны к серии заказных убийств, совершённых в конце 90-х – начале нулевых. Тогда эти преступления остались нераскрытыми.

Известно, что оба преступника входили в ликвидационную команду одной из крупнейших криминальных групп Санкт-Петербурга.

В пресс-службе уточнили, что одному из них предъявили обвинение в совершении убийства зимой 1997 года, каждому избрали меру пресечения.

В ведомстве также добавили, что, по версии следствия, задержанные лица в составе организованной преступной группы совместно с иными соучастниками совершили ряд заказанных убийств с использованием огнестрельного оружия: убийство вице-президента одной из общественных организаций в сентябре 2001 года около одного из домов на Большом проспекте на Петроградской стороне, убийство в сентябре 1997 года у Сенной площади мужчины, имеющего отношение к криминальным кругам, в декабре 1996 года покушение на убийство предпринимателя и его водителя около одного из домов на Социалистической улице, а также убийство молодой женщины в мае 1999 года на территории Украины.