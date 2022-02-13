Диетолог рассказала о рационе для борьбы с авитаминозом

21:48, 13 февраля 2022, ПАИ

Недостаток витаминов способствует упадку сил и хандре. Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Лентой.ру» рассказала о рационе для борьбы с авитаминозом.

Она отметила, что при недостаточном количестве солнечного света, неправильном питании или постковидном сидроме организм может уставать. Для борьбы со слабостью и плохим настроением необходим витамин С, добавила врач. Зимой, по её словам, лучше употреблять замороженные фрукты, так как те, что лежат в магазине, не содержат полезных веществ.

Соломатина добавила, что также полезно употреблять витамин D, уменьшающий степень хандры и улучшающий иммунитет и состояние зубов.

Для восполнения этого витамина в организме человека, по мнению врача, достаточно употреблять банку печени трески пару раз в неделю. Кроме того, витамин D есть в яичном желтке и в молочных продуктах и морепродуктах.

В случае непереносимости последних можно приобрести витамин в аптеке.