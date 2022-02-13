Врач назвал отличия головной боли от мигрени
Не каждая головная боль является мигренью, заявил в эфире программы «Спроси у Комаровского», выпуск которой доступен на сайте телеканала «Украина», врач и телеведущий Евгений Комаровский.
Он отметил, что мигрень — это особый вариант головной боли. У этой болезни есть совершенно определённые диагностические критерии, диагностические признаки.
Врач может поставить диагноз «мигрень», когда у больного присутствуют специфические симптомы. Среди них — эпизодическое повторение головных болей, их приступообразный характер (продолжительность приступа может быть от 4 до 72 часов) и интенсивность.
Также, по словам специалиста, боль может сопровождаться повышенной чувствительностью к внешним раздражителям: запаху, яркому свету, громкому разговору. На фоне этой боли могут возникать тошнота и рвота.
Ещё один признак мигрени — её первичная форма: этот вид головной боли возникает сам по себе, без воздействия таких внешних факторов, как болезнь или травма. Тем не менее установить окончательный диагноз может только специалист.
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