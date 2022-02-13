Проживающие в Байконуре россияне получат в 2022 году 600 сертификатов на покупку жилья

22:27, 13 февраля 2022, ПАИ

Проживающие в городе Байконуре (Казахстан) и желающие уехать на родину россияне получат в 2022 году 600 сертификатов на покупку жилья, пишет РИА Новости.

Отмечается, что сейчас в очереди на отселение стоят 598 семей, то есть 1399 человек. Практически все, кто стоят на отселение, должны получить сертификаты.

В среднем сертификат на жильё позволяет получить примерно 1,3 млн рублей на человека, поэтому полностью покупку жилья в России он не покрывает. В зависимости от цен байконурцы берут ипотеку или справляются за счёт собственных накоплений.