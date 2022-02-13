Специалист сообщил о симптомах омикрона у детей

22:45, 13 февраля 2022, ПАИ

Дети с приходом омикрон-штамма заражаются ковидом чаще и с проявлением симптомов, пишет ТАСС со ссылкой на директора Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава России Андрея Фисенко.

Специалист отметил, что у детей могут наблюдаться высокая температура тела, слабость, головная боль, насморк, кашель, першение и боль в горле, а также диарея и в ряде случаев сыпь.

Эксперт отметил, что защитить непривитого ребёнка можно, только если окружающие его взрослые будут соблюдать все меры профилактики.