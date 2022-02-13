Глава региона внёс инициативу о регулировании вопросов увековечивания памяти героев войны

23:29, 13 февраля 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников внёс законодательную инициативу в Псковское областное Собрание депутатов о регулировании вопросов увековечивания памяти погибших при защите Отечества на территории региона. Об этом глава региона сообщил в своём Instagram-аккаунте.

«В Псковской области год за годом продолжается работа по поиску погибших в годы Великой Отечественной войны, сохранению памяти и объектов захоронения», – добавил он.

Михаил Ведерников отметил, что в связи с изменениями федерального законодательства возникла необходимость определить на уровне субъекта уполномоченные органы, осуществляющие работу в этом направлении. Губернатор предложил часть полномочий закрепить за региональными органами власти, часть – за муниципалитетами.

«Объективный факт: все районы ведут большую и серьёзную работу по сохранению и увековечиванию памяти погибших, это заслуживает искренней благодарности», – подчеркнул глава региона.

По словам Михаила Ведерникова, новый закон позволит систематизировать проводимую работу, а также расширить возможности использования областного бюджета для проведения мероприятий по захоронению и перезахоронению погибших при защите Отечества.

Ежегодно в ходе поисковой работы на территории Псковской области поднимается от 600 до 700 останков погибших в годы Великой Отечественной войны.

«Это серьёзная и очень важная работа, к которой мы привлечём ещё больше ответственных и неравнодушных людей», – заключил губернатор.