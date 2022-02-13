Эксперт перечислил девять основных симптомов рака

23:31, 13 февраля 2022, ПАИ

Доктор Амен Сибтейн в беседе с Daily Express назвал девять основных симптомов рака.

Среди них – необъяснимые боли в любой части тела, которые длятся более трёх недель, особенно это касается ощущений в костях.

Кроме того, беспричинные кровотечения и потеря веса также сигнализируют о серьёзных нарушениях в работе организма.

Симптомами рака также могут быть усталость, обильное потоотделение ночью, появление припухлостей, постоянный кашель и проблемы с глотанием, а также вздутие живота.