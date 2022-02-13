На 23% увеличилось число выявленных случаев ковида в России по сравнению с прошлой неделей
Число подтверждённых за неделю случаев заражения ковидом в России на 23 % превысило показатель предыдущих семи дней, следует из подсчётов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.
При этом темпы роста заболеваемости резко замедлились по всей стране, а в Москве количество заражений оказалось сразу на треть меньше, чем на прошлой неделе.
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