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Трифон-мышегон наступил по народному календарю

14 февраля чествуют святого Трифона, который жил в III веке в Никее. Об этом сообщает calend.ru.

Трифон рано принял христианские нравы, и еще будучи отроком, проявил дар чудотворения — он исцелял больных. По преданию, Трифон изгнал беса из дочери римского императора Гордиана III, который был идолопоклонником, но христиан не преследовал. Во время правления следующего императора, Деция Траяна, начались гонения, и Трифона казнили.

В этот день крестьяне заклинали мышей, просили их не портить скирды с хлебом. Считалось также, что грызунов можно изгнать из деревни определенными обрядами. Для этого знахарь вынимал из скирды клок сена, бросал в печь и разжигал раскаленной кочергой. Получившуюся в результате золу он высыпал в те места, где хранились сено и солома. В это время знахарь приговаривал, обращаясь к мышам: «Не есть вам белоярой пшеницы, не таскать вам золотого ячменя, не грызть вам полнотелой ржи, не пробовать вам пахучего сена». Его при этом сопровождали хозяин и хозяйка, несли хлеб-соль на чистом полотенце. Кроме того, день называли «Трифон с кошкой». Кошек было принято задабривать, угощать молоком и просить о помощи в борьбе с мышами.

Также в день Трифона девушки молились о женихах. Февраль традиционно был месяцем свадеб, и это время считалось лучшим для того, чтобы попросить высшие силы о семейном счастье.

В этот день смотрели на небо: если были видны звезды — это означало позднюю весну. Снег в этот день предвещал весенние дожди, а туман — хорошую погоду. Также говорили: каков Трифон — таков и остаток февраля.

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