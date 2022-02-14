День святого Валентина отмечается 14 февраля

07:20, 14 февраля 2022, ПАИ

14 февраля во многих странах мира отмечается День святого Валентина, или День всех влюбленных. Об этом сообщает calend.ru.

Считается, что праздник существует уже более 16 веков. День связан с именем христианского священника Валентина. В 269 году, когда Римской Империей правил Клавдий II, воюющая армия испытывала острый недостаток солдат для военных походов. Военачальник был убежден, что главный враг его «наполеоновских» планов — браки, так как женатый легионер о славе империи думает гораздо меньше, чем о том, как прокормить семью. Чтобы сохранить в своих солдатах воинский дух, император издал указ, запрещающий легионерам жениться.

Тогда священник по имени Валентин из римского города Терни стал тайно венчать легионеров с их возлюбленными. Его любимыми развлечениями было мирить поссорившихся, помогать писать любовные письма и дарить по просьбе легионеров цветы объектам их страсти.

Как только об этом узнал император, Валентина приговорили к казни. Он был влюблен в дочку тюремщика, и за день до казни написал девушке прощальное письмо, где рассказал о своей любви, и подписал его «Твой Валентин». Прочитано оно было уже после того, как его казнили.

Впоследствии, как христианский мученик, пострадавший за веру, Валентин был канонизирован католической церковью. А в 496 году римский Папа Геласиус (Pope Gelasius I) объявил 14 февраля Днем святого Валентина.

С 1969 года в результате реформы богослужения святой Валентин был изъят из литургического календаря католической церкви (вместе с прочими римскими святыми, сведения о жизни которых противоречивы и недостоверны). До этого церковь также не одобряла и не поддерживала традиций празднования этого дня.

В этот день принято писать любовные записки — «валентинки», устраивать свадьбы и венчаться. Считается, что это станет залогом вечной любви. В Западной Европе День святого Валентина стал широко отмечаться с XIII века, в США — с 1777 года. В начале прошлого века у американцев было принято посылать своим невестам марципаны.

В Японии традиция дарить в этот день сладкое появилась с подачи одной крупной фирмы по производству шоколада. Там начали праздновать День святого Валентина в 30-е годы, и до сих пор шоколад остается самым распространенным подарком.

Французы в День святого Валентина дарят драгоценности, а в Дании люди посылают друг другу засушенные белые цветы.

В Британии девушки 14 февраля встают до восхода солнца, становятся возле окна и смотрят на проходящих мужчин. Согласно поверью, первый мужчина, которого они увидят, и есть суженый.

В Саудовской Аравии этот праздник официально запрещен, за него грозят штрафы.

На Руси был свой праздник влюбленных, связанный с легендарной историей любви Петра и Февронии. В России в этот день отмечается официальный праздник - Всероссийский день семьи, любви и верности.