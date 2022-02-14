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Вирусолог допустил появление нового суперштамма коронавируса

Вирусолог допустил появление нового суперштамма COVID-19 в «регионах с нулевой толерантностью к коронавирусу» — Китае или странах Южной Азии. Об этом заявил в интервью «Известиям» руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Он отметил, что в Китае проживает 1,5 млрд фактически не переболевших людей. «Гипотетически такая страна могла бы стать новым витком в штаммообразовании: 1,5 млрд непереболевших людей — это огромная ресурсная база для вируса, ему есть где размножаться», – рассказал вирусолог.

По его словам, в других странах новым штаммам формироваться труднее именно из-за отсутствия достаточной ресурсной базы — большинство людей уже столкнулись с вирусом.

«В целом, появление нового суперштамма маловероятно», — добавил Павел Волчков.

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