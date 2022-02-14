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Общество

Штраф за сравнение СССР с нацистской Германией планируется ввести в этом году

В 2022 году в России могут ввести наказание за отождествление целей, решений и действий СССР с нацистской Германией в ходе Второй мировой войны, а также отрицание решающей роли советского народа в разгроме фашистов. Об этом «Известиям» рассказали несколько источников в Госдуме, которая планирует оперативно рассмотреть поправки в КоАП РФ, внесенные группой сенаторов и депутатов от «Единой России». Сведения подтвердили в комитете Госдумы по строительству и законодательству.

Первый зампред комитета Даниил Бессарабов уточнил, что этот законопроект стоит в повестке 14 февраля. «Мы его с коллегами рассматривали, и у нас уже есть предварительное решение по его поддержке. Это очень важный вопрос, потому что лицемерие по перевертыванию истории уже не знает границ. Допускать этого нельзя», — подчеркнул спикер. По его словам, России нужно иметь четкую позицию по защите исторической правды и подкреплять ее законодательными нормами.

На заседание Госдумы документ планируется вынести в марте.

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