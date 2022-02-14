Дарить книги принято 14 февраля

08:20, 14 февраля 2022, ПАИ

14 февраля отмечается Международный день дарения книг, или Международный день книгодарения, пишет calend.ru.

Инициатива отмечать этот день принадлежит американке Эмми Бродмур – основательнице сайта детской книги в США, матери троих детей. Вопрос одного из сыновей, который спросил однажды у неё, почему нет такого дня в году, когда люди дарят друг другу книги просто так, стал толчком к появлению на свет нового праздника. В 2021 году Эмми обратилась по своим каналам связи к знакомым блогерам, пользователям социальных сетей, коллегам и партнёрам по сайту. Инициативу подхватили миллионы людей по всему миру.

В этот день принято дарить книги, в первую очередь детям, а также тем, чьи возможности к доступу к чтению литературы по тем или иным причинам ограничены.

В России к празднованию Международного дня дарения книги помимо рядовых граждан подключились многие библиотеки по всей стране, книжные торговые сети, сайты по продаже книжной продукции, а также благотворительные организации.

Так, начиная с 2017 года, при поддержке Российской государственной детской библиотеки проводится общероссийская акция «Дарите книги с любовью», в рамках которой организуются сбор книг для детских учреждений, конкурсы, викторины, мастер-классы, встречи с известными людьми, детскими писателями и художниками, концерты с участием чтецов и другие интересные мероприятия.

За 5 лет к акции присоединились 85 российских регионов, было собрано и передано в различные организации более миллиона книг, а партнер акции – компания «Деловые линии» – перевезла на безвозмездной основе более 70 тонн книг.