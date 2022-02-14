О работе «Экопрома» в пандемию коронавируса рассказал Александр Киселёв

09:34, 14 февраля 2022, ПАИ

Директор филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») Александр Киселёв в эфире программы «Псковский телеграм Online» 14 февраля рассказал о работе регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области в пандемию коронавируса.

По его словам, ситуация с распространением COVID-19 сейчас сложная. Александр Киселев поблагодарил сотрудников компании, которые «вникают в ситуацию».

«Последнюю неделю у нас «косило» 20 человек, в администрации болеет человек 7, поголовно болеют. График выдерживаем что касается городов, районы — где можно, через день-два делаем все, что возможно», - сказал Киселев.

Он также подчеркнул, что техника выдерживает нагрузку, есть резервная. «Диспетчера-выкручиваются из ситуации. Объем увеличивается за счет того, что болеют много», - заключил Киселев.