Псковский врач рассказала, может ли ПЦР-тест оказаться отрицательным при заражении омикроном

09:49, 14 февраля 2022, ПАИ

Главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко во время выпуска проекта «Псковский телеграм Online» объяснила, может ли ПЦР-тест оказаться отрицательным при заражении омикроном.

«ПЦР-тест более чувствительный, чем ИХА, - пояснила врач. – На сегодняшний день ПЦР является золотым стандартом».

По словам Анастасии Повторейко, результат теста зависит от срока забора мазка. «Если у пациента мазок взяли с отсрочкой, то высока вероятность получить отрицательный результат. Большая вирусная нагрузка идёт в первые дни заболевания», - добавила она.

Также врач отметила, что экспресс-тесты обеспечивают точность 87%.