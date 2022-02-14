В 2021 году последнюю новогоднюю ель псковичи выбросили в октябре
В 2021 году последнюю новогоднюю ель псковичи выбросили в октябре. Об этом заявил директор филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») Александр Киселёв в эфире программы «Псковский телеграм Online» 14 февраля.
«Елок очень много, в прошлом году последнюю елку мы заметили в октябре», - отметил он.
По словам Александра Киселёва, сотрудники «Экопрома» заметили однажды, что новогодняя сосна стояла во двое до мая.
Псковичи сейчас все еще продолжают выбрасывать новогодние елки.
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