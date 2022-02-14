Врач из Индии работает в Великолукской инфекционной больнице

10:02, 14 февраля 2022, ПАИ

Врач из Индии работает в Великолукском филиале Псковской областной инфекционной больницы. Об этом сообщила главный врач псковской инфекционки Анастасия Повторейко во время выпуска проекта «Псковский телеграм Online» 14 февраля.

«В Великих Луках у нас работает великолепная семья: супруг индус, а жена русская. Прекрасный союз врачей. Он терапевт-инфекционист, она врач-пульмонолог», – отметила Анастасия Повторейко.

Она добавила, что раньше на весь Великолукский филиал Псковской областной инфекционной больницы был всего один врач-пульмонолог. «Сейчас же мы планируем открыть пульмонологическую помощь в Великолукском филиале», – уточнила главврач учреждения.