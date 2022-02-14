39 нетрезвых водителей задержали за неделю в Псковской области
39 нетрезвых водителей выявили сотрудники ГИБДД УМВД России по Псковской области с 7 по 13 февраля, пять из них – повторно. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.
Кроме того, за это время было пресечено 1 919 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения.
За данный период на территории области зарегистрировано 12 ДТП, в результате которых погибли три человека, ещё 12 человек получили травмы различной степени тяжести.
В ГИБДД отметили, что зачастую именно превышение скоростного режима и управление автомобилем в нетрезвом виде являются причинами аварий и тяжёлых последствий. «Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости быть особенно осторожными на дороге в зимний период и рекомендует быть предельно внимательными на дорогах в связи со сложными погодными условиями», – отметили в Управлении ГИБДД.