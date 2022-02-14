Псковичи смогут признаться в любви в прямом эфире «7 Неба»

10:11, 14 февраля 2022, ПАИ

14 февраля с 15:00 до 16:00 у псковичей будет уникальная возможность признаться в любви в прямом эфире радиостанции «7 Небо». Специальный Love-мобиль Geely станет передвижной студией с ведущим Никитой Черкашиным на борту и будет ждать всех желающих в двух локация: у Центральной аптеки на Октябрьском проспекте и у третьей аптеки на Рижском проспекте, 29/31. Следить за передвижениями нашей машины можно будет в прямом эфире на волнах 107,1 FM.

На протяжении часа радиостанция не только соберет самые яркие признания в любви, но и подарит массу подарков от партнеров акции. Так, генеральный спонсор акции автосалон РРТ на Рижском проспекте, 100В приготовил ряд своих сюрпризов, а КРЦ «Волшебный город» подарит пригласительные, ресторан «Розарио» представит на розыгрыш сертификаты, а городской клуб дайвинга подарит пробное погружение. Говори о любви громко на волнах «7 Неба»!