Водитель иномарки насмерть сбил пешехода в Локнянском районе

10:11, 14 февраля 2022, ПАИ

Пешеход погиб в результате ДТП в деревне Рысино Локнянского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Авария произошла 13 февраля в 21:10 на 88-м км автодороги Пушкинские Горы - Локня Локнянского района.

27-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer при разъезде со встречной автомашиной совершил наезд на 52-летнего пешехода, который шел по проезжей части. В результате аварии пешеход погиб. Как уточнили в ведомстве, водитель был трезв.