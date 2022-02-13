Водитель иномарки насмерть сбил пешехода в Локнянском районе
Пешеход погиб в результате ДТП в деревне Рысино Локнянского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.
Авария произошла 13 февраля в 21:10 на 88-м км автодороги Пушкинские Горы - Локня Локнянского района.
27-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer при разъезде со встречной автомашиной совершил наезд на 52-летнего пешехода, который шел по проезжей части. В результате аварии пешеход погиб. Как уточнили в ведомстве, водитель был трезв.
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