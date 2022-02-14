Интерактивную «карту врачей» создадут в псковской инфекционке

10:18, 14 февраля 2022, ПАИ

В Псковской областной инфекционной больнице появится интерактивная карта, на которой будут указаны места, откуда в учреждение приехали специалисты. Об этом сообщила главный врач псковской инфекционки Анастасия Повторейко во время выпуска проекта «Псковский телеграм Online» 14 февраля.

«У нас так сложилось, чему я искренне рада, очень много специалистов приехало из разных регионов. У нас уже целая интерактивная карта, мы её повесим в учреждении и отметим на ней все точки России и других стран, откуда к нам приехали специалисты», – сказала Анастасия Повторейко.

Отметим, что, например, в Великолукском филиале областной больницы работает врач из Индии.